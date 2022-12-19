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Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) – Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Aslankaya, çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için 31 Aralık 2022 tarihine kadar ÇKS kayıtlarını güncellemelerini istedi.

Destekleme mevzuatına göre Ziraat Odasında kaydı olmayan ve üyeliği aktif olmayan çiftçilerin destekleme ödemesinden faydalanamayacağını hatırlatan Aslankaya, "ÇKS kayıtlarında Ziraat Odasına aktif kayıtlı olduğuna dair çiftçilerimizden beyan istenmektedir. Aktifliğin devam etmesi için her yıl bağlı olduğunuz Ziraat Odasına giderek oda kaydınızı güncellemeniz gerekmektedir." dedi.

Aslankaya, üyeliği aktif olmayan çiftçilerin destekleme ödemesinden faydalanamayacağını anımsatarak şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına E-devlet üzerinden işlemlerini yapan çiftçilerimizin de Ziraat Odalarına gelerek kayıt güncellemesi yapmaları gerekmektedir. Pasif üye durumuna düşen üyeler, meslek odası üyeliği hak ve yetkilerini kullanamayacağı gibi, üyelikleri askıya alınmış olması nedeniyle, kendilerine kanunla tanınan devlet desteklemelerinden de yararlanması söz konusu olamayacaktır."

- Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Çarşamba Belediyesince ilçeye kazandırılan yatırımlarda, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Doğan, ilçede yatırımların devam ettiğini ve hemşehrilerine en iyi hizmeti götürmeye çalıştıklarını vurguladı.

Kapalı Yüzme Havuzu, Kano Merkezi, Cuma Pazarı, kütüphane, Rıdvan Paşa Cami Cephe İyileştirme, Aşiyan Evleri ve Bilim Merkezi'nde süren çalışmaları inceleyen Doğan, projelerin ilçeye değer katacağını vurguladı.

Doğan, çalışmaların takipçisi olduklarını belirterek, "Olimpik standartlarda spor yatırımlarımızı Çarşambamıza kazandırıyoruz. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çarşamba Belediyesi tarafından, ilçeye kazandırılan geniş kapsamlı AVM içerisindeki halk kütüphanesi olma özelliğine sahip Çarşamba Halk Kütüphanesinde ve bahçesinde Açık Hava Bilim Parkı bulunan Bilim Merkezinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Çarşamba'nın çehresinin yapılan çalışmalarla değiştiğine işaret eden Başkan Doğan, şunları kaydetti:

"Çarşambamızın en önemli tarihi dokularından biri olan Rıdvan Paşa Caminde cephe iyileştirme çalışmalarımız aslına uygun bir şekilde yapılıyor. Aşiyan Evleri inşaatımız da bir yandan yükselmeye devam ediyor. Çarşambamızda doğru yapılanma ve yaşam konforunu artırma adına hayata geçirdiğimiz Aşiyan Evlerinde, 99 daire ve 13 iş yerinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşiyan Evleri'miz ile hem Çarşamba'yı güzelleştiriyor hem de kentsel dönüşüme katkı sağlıyoruz. Çay Mahallemize de modern bir pazar yeri kazandırıyoruz. Çarşamba'ya değer katacak projelerimiz, ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

- Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik işitme testi taraması yapıldı

Havza İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik tarama programı yapılıyor. Taramalar kapsamında Havza 25 Mayıs İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerine yönelik çalışma yapıldı.

İşitme konusunda sağlık problemi yaşayan öğrenciler, ilgili sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor.

Testleri gerçekleştiren Havza Sağlık İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kırsal mahallelerdeki okulların ardından ilçe merkezindeki okullarda taramaya devam etti.

Sağlık Memuru Cumali Kestek, işitmenin sadece bebeklik döneminde değil çocukluk döneminin her evresinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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