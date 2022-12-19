Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Havza Müftülüğü'ne atanan Cemil Alıcı görevine başladı.

Havza Müftülüğüne Etiyopya - Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevini yürüten Cemil Alıcı atandı.

Alıcı, yaptığı açıklamada, uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli yurt içi ve yurt dışı görevlerinde bulunduğunu söyledi.

Havza ilçesinde olmanın mutluluğunu dile getiren Alıcı, "Mesleki deneyimlerimiz ve din görevlisi kardeşlerimiz ile Havzalı hemşerilerimizin gönüllerine ve manevi dünyalarına dokunacak güzel hizmetler etmenin gayretinde olacağız." diye konuştu.

- Kavak

Kavak Kaymakamı Faruk Atar ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ilçede hizmete giren iş yerinin açılışını yaptı.

İlçe Hükümet Konağı karşısında hizmete giren çiğ köfte işletmesinin açılışına katılan Kaymakam Atar, burada yaptığı açıklamada, iş yeri sahibi Muhammed Kara, çalışanlarına ve alışveriş yapacak müşterilere hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Atar ve Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, okunan duanın ardından iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Müftü Yakup Belen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile vatandaşlar katıldı.

- Çarşamba

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "Aile Okulu Projesi" kapsamında Çarşamba ilçesinde 2 bin veliye eğitim verildi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, yaptığı açıklamada, "Aile Okulu Projesi" kapsamında Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nde eylülden bu yana yaklaşık 2 bin veliye eğitim verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 44 saatlik veli eğitim kursları düzenlediklerini belirten Şahin, "Okullarımızda Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen bu kurslara tüm velilerimizin katılması hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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