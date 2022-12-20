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Eşine destek için başladığı yorgancılıkta usta öğretici oldu

AA

Eşine destek için başladığı yorgancılıkta usta öğretici oldu

SAMSUN (AA) - ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un Havza ilçesinde gittiği kursta yorgancılığı öğrenen ev hanımı Habibe Demir, usta öğretici olarak mesleği sürdürüyor.

Pazarlarda yün alım satım işiyle uğraşan Aslan Demir, işlerinin azalması üzerine yorgan diktirerek satma işine yöneldi. Bir süre bu şekilde çalışan Aslan Demir'in eşi Habibe Demir, sattıkları yorganları kendisi dikmeye karar vererek kursa başladı.

Yaklaşık 8 ay halk eğitimi merkezinde kurs gören Demir, yorgan dikimini evde eşine de öğretti. Zamanla yorgancılıkta ustalaşan ve usta öğretici belgesi alan Habibe Demir, 13 yıldır hem eşiyle dükkanlarında yorgan yapıp satıyor hem de halk eğitimi merkezi bünyesinde ev hanımlarına bu işi öğretiyor.

Habibe Demir, AA muhabirine, eşinin yıllarca pazarlarda yün satarak geçimlerini sağladığını ancak zamanla talebin azalmasıyla işlerinde düşüş olduğunu söyledi.

Bunun üzerine ne yapabileceklerini düşündüklerini belirten Demir, "Eşim, 'Yorgan diktirip satalım' dedi. Bir kadın bulduk yorgan diken, bu sefer kazancımız çok az oldu. Ben evde duruyordum. Halk eğitim merkezine gittik ve yorgan dikim kursu açılması için girişimde bulunduk. Sonra yorgan dikimini evde eşime de öğrettim." dedi.

İlk sene evde yorgan dikip müşteri topladıklarını dile getiren Demir, zamanla işlerinin artmasıyla yün dükkanlarını yorgancıya çevirdiklerini dile getirdi.

Yılda 1000 civarında yorgan diktiklerini anlatan Demir, "Bunların yüzde 70'i sentetik elyaf oluyordu, zaman içinde organik yüne dönüş oldu. Özellikle bu sene yüne daha bir talep var. Şimdi müşterilerimizin yüzde 80'i yün yorgan istiyor. Müşterilerimiz evlerinde anne ve babalarından kalma yatak ve yorganları bizlere getiriyor, bizler de açıp işleyip yeniden yapıyoruz." diye konuştu.

- "Kargo ile gönderiyoruz"

Müşterilerinin yorganların eskiye göre daha ince olmasını da istediklerine dikkati çeken Demir, "Önceden bir yorganda 4 ila 5 kilogram arasında yün kullanırken, şimdi 2-2,5 kilogram kullanmaktayız. İlçe dışından da müşterilerimiz var. Özellikle yaz tatili için gelenler çok talep gösteriyor. Arayarak sipariş verenler de oluyor, kargo ile gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Bir yorganı eşiyle üç saatte yaptıklarını belirten Demir, "Eğer ipek olursa bir günümüzü alıyor. İpek yorganın motifleri ve diğer işleri daha farklı oluyor." diye konuştu.

- "100'e yakın kursiyer yetiştirdim"

Demir, aynı zamanda usta öğretici olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Halk eğitimi merkezinde kurs açıyorum, yorgancılık mesleğini öğretiyorum. Kurs boyunca mesleği iyi öğrenen kursiyerlerimize sipariş üzerine iş veriyorum. Bugüne kadar 100'e yakın kursiyer yetiştirdim, çoğu çalışıyor. Evlenip gidenler var İstanbul, Ankara gibi büyük kentlere. Onlar da oralarda mesleklerini icra ediyor."

Aslan Demir de pazarlarda 30 yıla yakın yün alım satımı yaptığını dile getirerek, "Yüne talep azalınca pazarcılığı bıraktım, eşimle yorgan dikim işine başladım. Eşim bana da öğretti bu işi. İkimiz birlikte yorgan dikiyoruz. Son yıllarda yüne yoğun talep var." dedi.

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