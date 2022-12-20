Samsun'da kar yağışı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Salıpazarı ilçesinde dün yağan yağmur, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı. İlçenin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Özellikle Esatçiftliği, Tahnal, Gökçebaşı, Güzelvatan, Karadere, Karayonca ve Kınalık yaylasında etkili olan karın kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.





- Kavak

Kavak ilçesinde de dün sabah aralıklarla yağan yağmur, gece yarısından itibaren yerini kara bıraktı. Sabaha kadar aralıklarla yağan kar, ilçenin beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu.

İlçe merkezinde 3 santimetre olan kar kalınlığının yükseklerde 7 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Samsun-Ankara kara yolunda da olası sorunlara müdahale edilmesi amacıyla Karayolları ekipleri hazır bekletiliyor.





- 19 Mayıs

19 Mayıs ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı.

Özellikle Nebiyan Dağı bölgesinde etkili olan kar yağışı, Kösedik, Aydınpınar, Yeşilyurt, Cerekli, Kuşkayası mahallelerinde aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışının etkisiyle bölgenin beyaz örtüyle kaplanmasının ardından ekipler, mağduriyet yaşanmaması için yol temizleme çalışması gerçekleştirdi.





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