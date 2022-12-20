Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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SAMSUN (AA) - Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eroğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Burak Bulut'un "Adrenalin dansı" fotoğrafını seçen Eroğlu, haberde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu", çevre-yaşamda da Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" adlı çalışmasına oy verdi.

İlk kez yılın fotoğrafları oylamasına katıldığını belirten Eroğlu, yaşamın her anından fotoğrafları çok beğendiğini ve bundan sonraki oylamaları yakından takip edeceğini kaydetti.

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