Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demir, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ile AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı" fotoğrafına oy veren Demir, spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", çevre-yaşam kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarına oy verdi.

Demir, Anadolu Ajansının haber üretimi konusunda dünyanın en önemli haber ajanslarından birisi olduğunu söyledi.



Demir, "Zaten AA'nın dünyadaki gelişmelerden oylamaya sunduğu fotoğraflardan da bu anlaşılıyor. Fotoğraflar o kadar anlamlı ve güzel ki seçmekte zorlanıyoruz. Üç kategoride fotoğraf oylaması yaptık hakikaten dünyanın bir yıllık özeti bu fotoğraflar içinde vardı. Ben de ortaokul ve lise yıllarımda fotoğrafçılık yaptım. O yüzden fotoğrafa karşı bir ilgim var. Bugünün geleceğe aktarılması noktasında üç fotoğrafa oylama yaptım. Anadolu Ajansını ve arkadaşları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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