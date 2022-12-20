Samsun'da kış koşullarına yönelik tedbir ve denetimler artırıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kış koşullarına yönelik tedbir ve denetimleri artıracaklarını belirtti.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarıyla ortaya çıkan soğuk ve yağışlı havanın kendisini hissettirmeye başladığı bugünlerde yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı yürütülen çalışmalarla ilgili uyarılarda bulundu.

Kış mevsiminde şehirlerarası ve şehir içi yollarla mahalle yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için bir dizi tedbir alındığını aktaran Dağlı, "İlgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlendi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünce ilan edilecek hava durumuna göre sorumluluk bölgelerinde tüm hazırlıklarını yaparak yaşanması muhtemel olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde olacaklar." ifadelerini kullandı.

Dağlı, 1 Aralık-1 Nisan 2023 tarihlerinde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Kazasız ve sorunsuz bir kış mevsimi geçirilmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımızla kış mevsimi koşullarına yönelik tedbir ve denetimleri artıracağız. Kurumlarımızca alınan tüm tedbir ve yürütülen çalışmaların yanı sıra zorunlu olmamakla ticari olmayan hususi araçlarda da kış lastiği kullanılması noktasında vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Ayrıca yaşanması muhtemel zirai don, içme suyu şebekesi donması ve soba zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve barınma ihtiyacı olanların barınmalarının sağlanması konusunda da çalışmalar yürütülecek. Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı yüzünden hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için gayret gösterecegiz."

Kış mevsimi nedeniyle resmi ve özel okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı trafik kazalarının sıfıra indirilmesi için yürütülen denetimlerin de artırılarak kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Dağlı, servis şoförlerinin kış lastiği kullanımının yanında araçlarının bakımını mevzuat çerçevesinde aksatmadan yapmasının bu konudaki en önemli tedbir olacağını kaydetti.





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