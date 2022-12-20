Samsun'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 55 AHE 227 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Vural Ş. yönetimindeki 08 HD 004 plakalı otomobile, bu araç da önündeki Şıh Ali T'nin kullandığı 38 AFK 337 plakalı minibüse çarptı.

Kazada 08 HD 004 plakalı otomobilin sürücüsünün yanı sıra araçta bulunan Ü.C, H.Ş. ve S.G. yaralandı.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Umut Y. idaresindeki otomobil ise Samsun-Ordu kara yolu Sanayi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktıktan 30 metre ilerleyip aydınlatma direğine çarpıp savruldu.

Kazada yaralanan Umut Y. ile yanında bulunan E.G, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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