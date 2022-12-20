Kazakistan'ın bağımsızlığının 31. yıl dönümü OMÜ'de kutlandı

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SAMSUN (AA) - Kazakistan'ın bağımsızlığının 31. yıl dönümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerince düzenlenen etkinlikle kutlandı.

OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Uluslararası Öğrenci Ofisi ve Uluslararası Öğrenci Topluluğunun OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte, Kazakistan'ın tarihi hakkında bilgi verildikten sonra Kazak türküleri söylenip geleneksel Kazak dansı yapıldı ve şiirler okundu.

OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın bağımsızlığının yıl dönümünü kutladı.

21. yüzyılın Turan Yüzyılı olduğunu belirten Kurşunoğlu, "Bu çağ, Türk halklarının kültürel, siyasi, ekonomik ve askeri anlamda güç oluşunun çağıdır. Bu gücün var olmasını, daha da geliştirilmesini arzu ediyoruz. Devletimizin çizdiği vizyon doğrultusunda birlikteliğimizin daim ve kaliteli olması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman ise üniversite olarak yabancı uyruklu öğrencilere önem verdiklerini dile getirdi.

Türk dünyasından OMÜ'ye gelen öğrencilerin ülkeleriyle Türkiye arasında dostluk köprüleri oluşturduğunu vurgulayan Şişman, "Kazakistan ve Türkiye, aynı kültür ve tarihten beslenen dost ülkelerdir ve dostluk sonsuza dek sürecektir. Sizlerin burada aldığınız eğitimi, edindiğiniz her türlü kazanımı ülkenize döndüğünüzde bu ülkenin de bir temsilcisi olarak en iyi şekilde yaşayacağınıza ve yaşatacağınıza eminim." diye konuştu.





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