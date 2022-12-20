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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, farklı branşlarda açılan spor kurslarının devam ettiğini belirtti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde güreş, voleybol, atletizm, futbol, wushu, budokaido, bilardo, jimnastik, basketbol ve okçuluk olmak üzere 10 branşta açılan kurslara 480'e yakın öğrenci katılıyor.

Kursları ziyaret eden Uzun, kurslarla çocuk ve gençleri spora yönlendirmenin, spor kulüplerine sporcu sağlamanın ve toplumda spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamanın amaçlandığını söyledi.

Kış spor okulları kapsamında 10 branşta spor eğitimi verildiğine işaret eden Uzun, "Kurslarla gençleri sosyal hayatın içinde tutuyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizi her alanda hayata hazırlıyoruz. Ücretsiz kurslardan yararlanmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan Kaymakamlığımız ve Belediyemize teşekkür ederim." dedi.


- Havza SYDV Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimi yapıldı

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimi yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçim öncesi muhtarlara vakıf müdürü Fatih Bıyık tarafından çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Seçilecek iki muhtarın 2023 yılında Havza SYDV Mütevelli Heyetinde görev yapacağını kaydedildi.

Mütevelli heyetine üyelik için Yeşilalan Mahallesi Muhtarı Şerif Altınışık ve Mısmılağaç Mahallesi Muhtarı Veli Şenkal aday oldu.

Yapılan açık oylama sonucunda oyların tamamını alan Altınışık ve Şenkal, mütevelli heyeti üyeliğine seçildi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin, seçimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İki muhtarımızı da tebrik ediyorum. İnanıyorum ki görevlerini hakkaniyet çerçevesinde sürdürecekler." dedi.


- Havza Belediye Başkanı Özdemir, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda devam eden deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi.

Özdemir, depreme karşı dayanıksız olması nedeniyle güçlendirme çalışması yapılan Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu, okul müdürü Hüseyin Yavuz ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eğitim altyapısını güçlendirmek adına önemli çalışmalar yapıldığını belirten Özdemir, "Üç okulumuzda deprem güçlendirme çalışması tamamlandı. Yeni imam hatip ortaokulu ve meslek lisesi binalarımız da tamamlandı, kısa süre sonra hizmete girecek. Havza Belediyesi olarak da okullarımızın fiziki altyapılarına yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız." diye konuştu.


- Salıpazarı'nda çiftçilere devlet hibe ve destekleri anlatıldı

Salıpazarı ilçesinde çiftçilere devlet hibe ve desteklerinden yararlanmaları için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Salıpazarı Ziraat Odası Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şube Müdürü Orhan Şanlı, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022-2023 başvuru döneminde Samsun'un en çok destek alan iller arasında dördüncü olduğunu söyledi.

Toplantıda ziraat yüksek mühendisi Törehan Barış Çıvgın, ziraat mühendisi Bahadır Sağlam ve ziraat mühendisi Selçuk Türkmen yüzde 50 hibe desteği çerçevesinde yer alan makine ekipman konusunda çiftçilere bilgi verdi.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ile çiftçiler katıldı.


- Sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı

Çarşamba ilçesinde sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Çarşamba 3. JASAT ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Orta Mahalle'de Y.K'nin (56) ev ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramada 13 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.K, İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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