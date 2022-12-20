Bafra'da Toplum Destekli Polislik Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.



Kaymakam Cevdet Ertürkmen başkanlığında Bafra Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Zafer Yüksel ve İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Fatih Özer, asayiş uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Ertürkmen, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle suça ve suç aletlerine erişimlerinin arttığını söyledi.

Eskiden suçların basit olduğunu belirten Ertürkmen, "Adi suçlar dediğimiz, tek kişinin veya birkaç kişinin işlediği suçlar artık organize hale geldi. Özellikle sosyal medyanın kullanılması, bizim o mecralarda çok fazla geziniyor olmamız, bizi ister istemez suçun bir unsuru olmaya itti. Ya suça karışıyoruz ya da suçun mağduruyuz. Dolayısıyla iyinin ve kötünün mücadelesinde vatandaşların bizlerin yanında yer alarak uygulamalarımıza yardımcı olması, bize destek vermesi gerekir." dedi.

Toplantıya daire amirleri, muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.







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