Bafra Millet Bahçesi'nde yüklenici firmaya sözleşme daveti yapıldı

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SAMSUN (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan Bafra Millet Bahçesi ihalesinin resmi itiraz süresi dolduğu, yüklenici firmaya sözleşme daveti yapıldığı bildirildi.

Belediyenin açıklamasına göre, Kızılırmak Sedde kıyısı boyunca 4 parselden oluşan 310 bin 106,67 metrekare alan üzerine yapılacak millet bahçesind biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, çocuk oyun köyü, tematik bahçe alanları, 850 metre uzunluğunda bisiklet yolu parkuru, 1104 metre uzunluğunda koşu yolu, kuş gözlem terası, mini futbol sahası, tenis ve voleybol sahası, 408 araçlık otopark ile 22 engelli otopark alanı yer alacak.

Davet edilen yüklenici firmanın 10 gün içinde sözleşme imzalaması ve kısa sürede projeye başlaması bekleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra'nın, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 110 milyon lira maliyetli toplam 153 kilometre uzunluğunda çalışmalarla altyapı ve içme suyu sorunundan kurtulmasının yanında Karadeniz Bölgesi'nin en büyük millet bahçesine kavuşacağını aktardı.



Millet bahçesi projesi için Belediye tarafından 24 Haziran 2020'de başvuru yapıldığına işaret eden Kılıç, "27 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan proje ile ilgili Bakanlık tarafından yapılan ihalede resmi itiraz süresi doldu. Yüklenici firma ile imzalanacak sözleşmenin ardından proje başlayacak." ifadesini kullandı.

Millet bahçesi ile ilgili gelinen aşamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:



"Millet bahçemizin hizmete girmesiyle Kızılırmak Sedde boyu bambaşka bir kimliğe bürünecek ve ilçemizdeki sosyal hayatın dört mevsim alternatifi olacak. Projemizin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im başlayan bu projemizin de başarılı şekilde sonuçlanmasını nasip etsin."





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