Bafra'da "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" konferansı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri ve Yüksek Eğitim Kurumları ile İlişkiler Daire Başkanı Bekir Şirin, Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ile İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili bilgi verdi.



Ersoy'un hayatını örnek almaları gerektiğini vurgulayan Şirin, "Geçmiş dönemde Mehmet Akif Ersoy adını altın harflerle yazdırdı. İstiklal Marşı bizim, millet olarak bir anlaşma metnimizdir. Herkes onda kendini bulabilir. İstiklal Marşı'nın herkese söylediği bir şey vardır. İstiklal Marşı bize millet olma şuuru ve çalışma azmini verir. En zor zamanlarda bile çok güzel şeyleri başaracağımızı anlatır." dedi.

Konferansa Kaymakam Cevdet Ertürkmen de katıldı.





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