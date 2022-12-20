Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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SAMSUM (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rasim D. (68) idaresindeki 55 AHM 160 plakalı otomobil, Cilhane Mahallesi Ali Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice B'ye (58) çarptı.

Kazada yaralanan Hatice B, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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