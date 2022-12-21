Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi Samsun'a getirildi

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SAMSUN (AA) - Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangında yaralanan 3 kişi, Samsun'a getirildi.

Bozburun mevkisi açıklarında Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli kuru yük gemisinde çıkan yangında kurtarılan mürettebattan 16 kişi, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ü, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla kara yoluyla Samsun'a sevk edildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne getirilen yaralılar, tedavi altına alındı.





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