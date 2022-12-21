Samsun'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hüseyin Kabadayı yönetimindeki 55 AEK 553 plakalı traktör yüklü çekici, Çakallı mevkisinde şarampole yuvarlandı.



Kazada yaralanan Kabadayı, 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Samsun- Ankara kara yolunda trafik akışı, bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.







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