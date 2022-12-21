SAMSUN (AA) - Terme'de, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Terme Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Orhan Şanlı, teknik personel, ziraat mühendisleri ile vatandaşlar katıldı.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında potansiyel yatırımcı ve çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısında açılış konuşması yapan Demir, vatandaşların yoğun katılımı dolayısıyla teşekkür ederek, toplantının hayırlı olmasını diledi.
Daha sonra Şanlı, verilecek hibelerle ilgili bilgi aktardı. Kırsal kalkınma yatırımları ve makine ekipman destekleme müracaatlarının Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılacağını bildiren Şanlı, 9 Aralık'ta başlayan başvuruların 20 Ocak 2023'te sona ereceğini kaydetti.