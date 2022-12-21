Salıpazarı ilçesinde Turizm Ortak Akıl Çalıştayı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneğince düzenlenen Turizm Ortak Akıl Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kaymakam Burak Öz, bir restoranda düzenlenen toplantının açılışındaki konuşmasında, ilçenin turizmini daha ilerilere taşımak için yapılan çalıştaya katkı sağlayan paydaşlara teşekkür etti.



Salıpazarı'nın tarihi, doğal ve kültürel senginliklerini ortaya çıkarmak için ilçenin tüm dinamiklerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Öz, "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin, yayla turizmi açısından farklı renkleri bir arada barındırıyor. Samsun'un kırsal noktası Salıpazarı ilçemiz de Karadeniz coğrafyasının başlangıç noktalarından biri olabilir. Çağlayan Şelaleleri, Karacaören Şelalesi, kaya mezarları ve Garpu Kalesi ile insanlarımızı cezbedebilecek potansiyelimiz var. Bunların dışında farklı lezzetleri ve oyun kültürümüzü de Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz kanalıyla gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Halil Akgül de Salıpazarı'nın Samsun'un turizmine katkı sağlayacak potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, "Değerli konuklarımızın değerlendirmeleri ve tespitleri, atacağımız adımlar yönünden bizlere rehber olacaktır. O nedenle bugünkü çalıştayı çok önemli buluyoruz. Kuruluşundan bugüne birçok proje imza atan Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Hakan Şahin ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Çalıştayda Salıpazarı’nın turizmin sorunları ve çözüm önerileri, gastronomi rotalarının belirlenmesi, turizmde markalaşma stratejileri, festival ve şenliklerin planlanması, ilçenin tanıtımına yönelik iş birliği sağlanması, mali ve teknik destek veren kurumların proje önerileri ile ilçede bulunan koruma alanları ve yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesinden Doç. Dr. Mutlu Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Taner Akkoç, Öğretim Görevlisi Tahsin Özbek, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şahin ile sektör temsilcileri katıldı.





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