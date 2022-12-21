Şehirden köye dönen kadın girişimci tarıma yönelerek üretici oldu

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SAMSUN (AA) - EMRE DİLEK - Samsun'un Bafra ilçesinde 41 yaşındaki Gülşen Hekimoğlu, şehir hayatını bırakıp tarıma yönelerek tıbbi aromatik bitki ile çilek yetiştiriciliği yapıyor.

Samsun'da doğup büyüyen Gülşen Hekimoğlu, 2008 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı'ndan mezun oldu.

Yaklaşık 9 yıl önce evlenen, bir süre sonra de eşiyle Ankara'ya taşınan Hekimoğlu, çalışmayı bıraktı. Yeniden çalışmak isteyen ve tarım sektörünü tercih eden Hekimoğlu, 7 yaşındaki kızıyla ailesinin bulunduğu Samsun'un Bafra ilçesine döndü.

Burada kırsal Evrenuşağı Mahallesi'nde 2 yıl önce kendi birikimini kullanarak arazi kiralayan Hekimoğlu, kekik, nane, ada çayı, ekinezya gibi tıbbi ve aromatik bitkiler üretmeye başladı. Bir süre sonra eşinin de desteğiyle araziyi satın alan Hekimoğlu, bu yıl çilek üretimine de yöneldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin fide ve sulama desteğinden yararlanan Hekimoğlu, üretimini bir firmaya toptan olarak veriyor.

Arkadaşlarıyla Dönüşüm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurup başkanlığını üstlenen Hekimoğlu, AA muhabirine, yıllarca inşaat sektöründe teknik eleman olarak ofiste çalıştığını söyledi.

Eşiyle tanıştıktan sonra Ankara'ya yerleştiklerini belirten Hekimoğlu, çocuğunu kendisi büyütmek istediği için bu dönemde çalışmadığına işaret etti.

Çocuğu belli bir yaşa geldikten, kendisine bağımlılığı azaldıktan sonra iş arayışına girdiğini dile getiren Hakimoğlu, "Araştırma yaptım. Ailem çiftçilikle uğraştığı için tarım sektörü ilgimi çekti ve bu sektöre girmeye karar verdim." dedi.

Eşinin tarım sektöründe çalışmasına önceleri sıcak bakmadığını, bunun üzerine bireysel emeklilikteki parasıyla küçük bir arazi kiraladığını anlatan Hekimoğlu, "Tarım sektörüne ilgimin ciddi olduğunu anlayan eşim, maddi ve manevi destek vererek araziyi satın aldı. Burada tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye başladım." bilgisini paylaştı.

- "Hedefimiz, ürettiğimiz bitkileri Türkiye geneline pazarlayabilmek"

Daha sonra 6 arkadaşıyla tarım sektöründe üretim yapmak için kooperatif kurduklarını belirten Hekimoğlu, şunları kaydetti:



"Bugün 10 üyesi bulunan kooperatifimizin ortakları şehirde yaşayan, köyde arazileri olan, arazilerini işlemeyen kadınlar. Kooperatif ortaklarımızla kekik, tıbbi nane, tıbbi ada çayı, ekinezya, aynısefa, aronya gibi bitkiler üretiyoruz. Diktiğimiz ürünleri hasat ettik ve toptan satışa sunduk. Asıl hedefimiz, ürettiğimiz bitkileri katma değerli hale getirerek Türkiye geneline pazarlayabilmek."

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesinden ortak proje kapsamında çilek fidesi desteği aldığını, 2 dönümlük arazisine haziran ayında çilek diktiğini anlatan Hekimoğlu, "İlk hasadı ağustos ayında aldım. Bu zamana kadar bir tonun üzerinde hasat yaptım. Zor bir sektöre girdiğimin farkındayım ama Kovid-19 salgını döneminde de gördük ki vazgeçemediğimiz tek sektör tarım sektörü ve tarım hepimizin geleceği." diye konuştu.

Hekimoğlu, eşinin de Samsun'a taşınmasının ardından tarım alanında birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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