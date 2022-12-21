Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince iş yeri temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Havza İlçe Temsilciliği genel kurul sürecinin ardından oluşan yeni yönetim kurulu tarafından ilk iş yeri temsilcileri istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda bir önceki dönem ilçe temsilciliği görevini yürüten Numan Kurt ile yönetim kurulu üyelerine Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız tarafından plaket verildi.

Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe, devraldıkları görevi en iyi şekilde yapmanın çabasında olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından iş yeri temsilcilerinin yetki ve sorumlulukları, görüş ve öneriler, toplu sözleşme süreci ve kazanımlar gibi konular görüşüldü.





- Besicilere hayvanlara kış bakımı ve besleme açıklaması

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kışa girilirken hayvanların bulunduğu koşulların yakından takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlam, AA muhabirine, havaların soğumaya başlamasıyla hayvanları artan enerji ihtiyacını karşılamak için daha fazla ot ve saman gibi kaba yeme ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Yeterli yem alamamaları halinde hayvanların ısıyı sağlamak için vücut yağlarından faydalanacağını anlatan Sağlam, "Bu nedenle öncelikle barınak koşullarının kış şartlarına göre düzenlenmesi, hayvana zarar veren soğuk havadan ziyade hava akımı olduğundan hakim rüzgar yönlerinin kapatılması ve işletme kapasitesi için yeterli kaliteli kaba ve kesif yemin tedarik edilmesi gerekmektedir. Gebe ve sağmal inekler ile düveler, buzağılar ve besilik hayvanlar ayrı bölmelere alınarak uygun besleme yapılmalıdır. İdeal barınak sıcaklığı 10-15 derece olmalıdır. Kış aylarında sıvı ve katı gübre temizliği titizlikle yapılmalı, gübreler barınak içinde bırakılmamalıdır." dedi.





- Kavak'ta jandarmadan öğrencilere trafik dedektifi eğitimi

Kavak ilçesinde 28'inci Trafik Jandarma ekibi tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitim semineri düzenledi.

Kavak Jandarma Trafik ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Cumhuriyet Anaokulu'ndaki 85 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Eğitimde trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, yaya ve sürücülerin uyması gereken kurallar, yolun karşısına geçiş ve okul taşıtında uyulması gereken kurallar anlatıldı. Eğitimde öğrencilere boyama kitabı da dağıtıldı.

Jandarma tarafından ilçedeki diğer okullarda da trafik eğitimi verileceği öğrenildi.





- Salıpazarı'nda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerince 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçileri, Yeni Mahalle'de park halindeki bir araçtan şüphelendi. Araçta bulunan 4 zanlıdan M.Y. ve M.K'nin üzerinde ruhsatsız 2 tabanca ile 3 şarjör ve 40 mermi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Amirliğine götüren şüpheliler, haklarında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.





- Alaçam'da kar yağışı

Samsun'un Alaçam ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Özellikle ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı.









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