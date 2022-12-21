Samsun'dan kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince iş yeri temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Havza İlçe Temsilciliği genel kurul sürecinin ardından oluşan yeni yönetim kurulu tarafından ilk iş yeri temsilcileri istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda bir önceki dönem ilçe temsilciliği görevini yürüten Numan Kurt ile yönetim kurulu üyelerine Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız tarafından plaket verildi.

Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe, devraldıkları görevi en iyi şekilde yapmanın çabasında olacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından iş yeri temsilcilerinin yetki ve sorumlulukları, görüş ve öneriler, toplu sözleşme süreci ve kazanımlar gibi konular görüşüldü.


- Besicilere hayvanlara kış bakımı ve besleme açıklaması

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kışa girilirken hayvanların bulunduğu koşulların yakından takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlam, AA muhabirine, havaların soğumaya başlamasıyla hayvanları artan enerji ihtiyacını karşılamak için daha fazla ot ve saman gibi kaba yeme ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Yeterli yem alamamaları halinde hayvanların ısıyı sağlamak için vücut yağlarından faydalanacağını anlatan Sağlam, "Bu nedenle öncelikle barınak koşullarının kış şartlarına göre düzenlenmesi, hayvana zarar veren soğuk havadan ziyade hava akımı olduğundan hakim rüzgar yönlerinin kapatılması ve işletme kapasitesi için yeterli kaliteli kaba ve kesif yemin tedarik edilmesi gerekmektedir. Gebe ve sağmal inekler ile düveler, buzağılar ve besilik hayvanlar ayrı bölmelere alınarak uygun besleme yapılmalıdır. İdeal barınak sıcaklığı 10-15 derece olmalıdır. Kış aylarında sıvı ve katı gübre temizliği titizlikle yapılmalı, gübreler barınak içinde bırakılmamalıdır." dedi.


- Kavak'ta jandarmadan öğrencilere trafik dedektifi eğitimi

Kavak ilçesinde 28'inci Trafik Jandarma ekibi tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitim semineri düzenledi.

Kavak Jandarma Trafik ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Cumhuriyet Anaokulu'ndaki 85 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Eğitimde trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, yaya ve sürücülerin uyması gereken kurallar, yolun karşısına geçiş ve okul taşıtında uyulması gereken kurallar anlatıldı. Eğitimde öğrencilere boyama kitabı da dağıtıldı.

Jandarma tarafından ilçedeki diğer okullarda da trafik eğitimi verileceği öğrenildi.


- Salıpazarı'nda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerince 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçileri, Yeni Mahalle'de park halindeki bir araçtan şüphelendi. Araçta bulunan 4 zanlıdan M.Y. ve M.K'nin üzerinde ruhsatsız 2 tabanca ile 3 şarjör ve 40 mermi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Amirliğine götüren şüpheliler, haklarında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.


- Alaçam'da kar yağışı

Samsun'un Alaçam ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Özellikle ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Samsun Ticaret Borsası
Şehirden köye dönen kadın girişimci tarıma yönelerek üretici oldu
YEREL HABERLER Şehirden köye dönen kadın girişimci tarıma yönelerek ...
Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralananların tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında ...
Salıpazarı ilçesinde Turizm Ortak Akıl Çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde Turizm Ortak Akıl Çalıştayı ...
Terme'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı
YEREL HABERLER Terme'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ...
Samsun'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi Samsun'a getirildi
YEREL HABERLER Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan ...
Samsun'da nehre düşen üniversite öğrencisi kurtarıldı
YEREL HABERLER Samsun'da nehre düşen üniversite öğrencisi kurtarıldı
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Bafra'da "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Bafra'da "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" ...
Bafra Millet Bahçesi'nde yüklenici firmaya sözleşme daveti yapıldı
YEREL HABERLER Bafra Millet Bahçesi'nde yüklenici firmaya sözleşme ...
Samsun Valisi Dağlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Bafra'da Toplum Destekli Polislik Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bafra'da Toplum Destekli Polislik Güvenlik Danışma ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Kazakistan'ın bağımsızlığının 31. yıl dönümü OMÜ'de kutlandı
YEREL HABERLER Kazakistan'ın bağımsızlığının 31. yıl dönümü OMÜ'de ...
Samsun'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Samsun'da kış koşullarına yönelik tedbir ve denetimler artırıldı
YEREL HABERLER Samsun'da kış koşullarına yönelik tedbir ve ...
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, AA'nın ...
Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu, AA'nın "Yılın ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini tekrar sahneleyecek
YEREL HABERLER Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini ...
Samsun'da kar yağışı
YEREL HABERLER Samsun'da kar yağışı
Eşine destek için başladığı yorgancılıkta usta öğretici oldu
YEREL HABERLER Eşine destek için başladığı yorgancılıkta usta ...
Samsun'da "Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı" başladı
YEREL HABERLER Samsun'da "Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.