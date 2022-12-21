Havza'da kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

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SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde kadınlara, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünde görevli personelden oluşan ekipler kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışan, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Müftülüğünce açılan kurslara devam eden kadınları ziyaret ederek KADES'i anlatıp broşür dağıttı.

Altı gün sürecek çalışmanın ilk gününde Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi, 25 Mayıs İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi ile Kredi Yurtlar Kurumunda görevli kadınlar ziyaret edildi. KADES'in akıllı telefonlara nasıl indirileceği gösterildi.



Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, 6 günde 1500 kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.



Güvendi, "Kaymakamlığımız koordinesinde yürütmüş olduğumuz çalışmalarda önceliğimiz KADES uygulamasının tüm sektörlerdeki kadın çalışanlarımızın telefonlarına indirilmesinin teşvik edilmesi. Bu amaçla kamu ve özel iş yerlerinde, Halk Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğümüzün kursları, yükseköğrenim yurtları ve benzeri hizmet alanlarında uzman bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacağız. Ayrıca toplu taşıma araçları, istasyon ve duraklarında, ilçe pazarında ve sosyal medya mecralarında KADES uygulaması tanıtılarak vatandaşlarımızda farkındalık çalışması yapılacak." dedi.

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