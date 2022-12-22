Samsunspor, Boldrin ile yolları ayırdı

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SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fernando Henrique Boldrin'in sözleşmesini feshetti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Boldrin ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Boldrin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılarından dolayı Boldrin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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