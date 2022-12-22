Samsun'da kayalıklara çarpan sahil güvenlik botundaki 2 personel yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da kayalıklara çarpan sahil güvenlik botundaki 2 personelin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinop açıklarında meydana gelen kuru yük gemisi yangınında görev alan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait botun saat 04.20'de Bafra Fener Burnu'nda kıyıya yanaşırken kayalıklara çarptığı belirtildi.

Çarpma sonucu botta bulunan 5 personelden 2'sinin yaralandığı aktarılan açıklamada, hastaneye kaldırılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sinop'un Bozburun açıklarında 20 Aralık'ta akşam saatlerinde bir kuru yük gemisinde patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında 16 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarılıp hastaneye kaldırılmıştı.​​​​​​​





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