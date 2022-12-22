Samsun'da yamaçtan kopan kaya parçaları evlerin bahçesine düştü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının evlerin bahçesine düşmesi sonucu 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Konakören Mahallesi Bakacak mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yuvarlanarak evlerin bahçesine düştü.

Kayaların çarptığı garajda bulunan bir araçta hasar oluştu. Mahalledeki 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

AFAD yetkilileri de bölgede inceleme yaptı.

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