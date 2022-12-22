Samsun'da şehit yakını ile gazilerin fındık bahçelerinin bakımı ücretsiz yapılacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde "Şehit Yakınları ve Gazilere Vefa Projesi" kapsamında, şehit yakınları ile gazilerin fındık bahçelerinin bakımı bir yıl ücretsiz yapılacak.



İlçe Tarım ve Orman ile Tarım Kredi Kooperatifi Terme İlçe müdürlüklerinin işbirliğinde hayata geçirilen projede ilk bakım uygulaması, 15 Temmuz gazisi Cihan Korkmaz'ın bahçesinde gerçekleştirildi.

Kaymakam Metin Maytalman, devletin, tüm kurumlarıyla, gerek şehitlerin gerekse gazilerin fedakarlıkları karşısında gereğini yaptığını vurguladı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir de şehit ve gazilerin, Türkiye'yi vatan toprağı yapan en büyük değerleri olduğuna işaret ederek, "Onlar için ne yapsak azdır. Bu projeyle bir nebze de olsa vefa örneği göstermek amacındayız. Bir yıllık sürede İlçe Müdürlüğümüz teknik personelince bahçelerin her türlü budama, gübreleme, ilaçlama gibi uygulamaları yapılacak." dedi.

Proje koordinatörü ve ziraat mühendisi Gökhan Ayar, fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik birçok projeleri bulunduğunu anlatarak, "Biliyoruz ki vatanımız bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Biz de bu emanete sahip çıkmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Projemiz sosyal bir proje olduğu için vatandaşlarımız da gönüllü olarak dahil olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifi Terme İlçe Müdürü Necip Ayhan Yetgin, projeye tarımsal arazi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destek vereceklerini aktararak, şehit ve gazi ailelerine yönelik vefa projesinde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Gazi Korkmaz ise verilen destekten dolayı teşekkür etti.



Kıbrıs gazisi Ahmet Özcan da projeden memnun olduğunu belirtti.



Programa, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Cenk de katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.