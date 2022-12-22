Samsun'da şehit yakını ile gazilerin fındık bahçelerinin bakımı ücretsiz yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da şehit yakını ile gazilerin fındık bahçelerinin bakımı ücretsiz yapılacak

AA

Samsun'da şehit yakını ile gazilerin fındık bahçelerinin bakımı ücretsiz yapılacak

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde "Şehit Yakınları ve Gazilere Vefa Projesi" kapsamında, şehit yakınları ile gazilerin fındık bahçelerinin bakımı bir yıl ücretsiz yapılacak.

İlçe Tarım ve Orman ile Tarım Kredi Kooperatifi Terme İlçe müdürlüklerinin işbirliğinde hayata geçirilen projede ilk bakım uygulaması, 15 Temmuz gazisi Cihan Korkmaz'ın bahçesinde gerçekleştirildi.

Kaymakam Metin Maytalman, devletin, tüm kurumlarıyla, gerek şehitlerin gerekse gazilerin fedakarlıkları karşısında gereğini yaptığını vurguladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir de şehit ve gazilerin, Türkiye'yi vatan toprağı yapan en büyük değerleri olduğuna işaret ederek, "Onlar için ne yapsak azdır. Bu projeyle bir nebze de olsa vefa örneği göstermek amacındayız. Bir yıllık sürede İlçe Müdürlüğümüz teknik personelince bahçelerin her türlü budama, gübreleme, ilaçlama gibi uygulamaları yapılacak." dedi.

Proje koordinatörü ve ziraat mühendisi Gökhan Ayar, fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik birçok projeleri bulunduğunu anlatarak, "Biliyoruz ki vatanımız bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Biz de bu emanete sahip çıkmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Projemiz sosyal bir proje olduğu için vatandaşlarımız da gönüllü olarak dahil olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifi Terme İlçe Müdürü Necip Ayhan Yetgin, projeye tarımsal arazi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destek vereceklerini aktararak, şehit ve gazi ailelerine yönelik vefa projesinde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Gazi Korkmaz ise verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs gazisi Ahmet Özcan da projeden memnun olduğunu belirtti.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Cenk de katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da yamaçtan kopan kaya parçaları evlerin bahçesine düştü
YEREL HABERLER Samsun'da yamaçtan kopan kaya parçaları evlerin ...
Samsun'da kayalıklara çarpan sahil güvenlik botundaki 2 personel yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da kayalıklara çarpan sahil güvenlik botundaki ...
Samsunspor, Boldrin ile yolları ayırdı
YEREL HABERLER Samsunspor, Boldrin ile yolları ayırdı
Havza'da kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
YEREL HABERLER Havza'da kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Samsun Ticaret Borsası
Şehirden köye dönen kadın girişimci tarıma yönelerek üretici oldu
YEREL HABERLER Şehirden köye dönen kadın girişimci tarıma yönelerek ...
Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralananların tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında ...
Salıpazarı ilçesinde Turizm Ortak Akıl Çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde Turizm Ortak Akıl Çalıştayı ...
Terme'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı
YEREL HABERLER Terme'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ...
Samsun'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi Samsun'a getirildi
YEREL HABERLER Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralanan ...
Samsun'da nehre düşen üniversite öğrencisi kurtarıldı
YEREL HABERLER Samsun'da nehre düşen üniversite öğrencisi kurtarıldı
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Bafra'da "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Bafra'da "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" ...
Bafra Millet Bahçesi'nde yüklenici firmaya sözleşme daveti yapıldı
YEREL HABERLER Bafra Millet Bahçesi'nde yüklenici firmaya sözleşme ...
Samsun Valisi Dağlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Bafra'da Toplum Destekli Polislik Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bafra'da Toplum Destekli Polislik Güvenlik Danışma ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Kazakistan'ın bağımsızlığının 31. yıl dönümü OMÜ'de kutlandı
YEREL HABERLER Kazakistan'ın bağımsızlığının 31. yıl dönümü OMÜ'de ...
Samsun'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Samsun'da kış koşullarına yönelik tedbir ve denetimler artırıldı
YEREL HABERLER Samsun'da kış koşullarına yönelik tedbir ve ...
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, AA'nın ...
Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu, AA'nın "Yılın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.