Havza TSO'da KOBİGEL proje teklif tanıtımı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Havza Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından hayata geçirilen KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında "İmalat Sanayisinde Dijitalleşme" başlıklı proje çağrısının tanıtımı yapıldı.

Havza TSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen tanıtım öncesi konuşan Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, dijitalleşmenin çağı yakalama konusunda önem taşıdığını vurgulayarak, "Kendini yenilemeyen ve çağın gereksinimlerine ayak uydurmayan işletmelerin zaman içerisinde kapandıklarına hepimiz şahit oluyoruz. Hem karlılık oranını artırmak hem de işletmelerin devamlılığını sağlamak adına kendimizi sürekli yenilemeliyiz. Bu tür destekleme projeleri bizler için büyük avantajlar sağlamakta." dedi.

Konuşmanın ardından Samsun KOSGEB KOBİ uzmanı Nedim Tuna, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı proje teklif çağrısı hakkında bilgi aktardı.

KOSGEB'in 2019 yılından bu yana imalatçı KOBİ'lere yönelik "İmalat Sanayisinde Dijitalleşme" başlıklı çağrıların hem kapsamını genişlettiğini hem de destek üst limitlerini artırdığını anlatan Tuna, "Yeni çağrıda dijitalleşme başlığının yanına rekabetçilik ve verimlilik modülü de eklendi. Daha önce işletme başına 1 milyon lira olan üst limit, dijitalleşme için 2 milyon liraya çıkartıldı. Yeni ilave edilen rekabetçilik ve verimlilik başlığı için de destek üst limiti 1,5 milyon lira olarak belirlendi. Geri ödemesiz destekler personel giderlerini, geri ödemeli destekler ise makine, teçhizat ve hizmet alımı giderlerini kapsıyor. Şartları sağlayan KOBİ'ler, 11 Ocak 2023'e kadar açık olan çağrılara başvurabilecek." ifadesini kullandı.



Tuna, KOSGEB tarafından 2019 yılından bu yana 935 projeye toplam 346 milyon lira ödeme yapıldığını kaydetti.





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