Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralananların tedavisi sürüyor

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SİNOP/SAMSUN (AA) - Sinop açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangında yaralananların tedavisi sürüyor.



Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli gemide çıkan yangının ardından kurtarılan ve Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 yaralıdan durumları ağır olan 3'ü farklı illerdeki hastanelere sevk edildi.

Bu hastanede tedavisine devam edilen 7 yaralıdan birinin yoğun bakımda bulunduğu, diğer 6'sının ise genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'nde tedavi gören 4 yaralıdan 2'sinin de entübe edildiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ise kayıp gemi personelini 2 helikopter ve 2 sahil güvenlik botuyla denizde arıyor.



Sinop'un Bozburun mevkii açıklarında, 20 Aralık akşamı bir kuru yük gemisinde patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında mürettebattan 16'sı yaralanmış, 1'i kaybolmuştu.



Yaralılar, ekiplerce kurtarıldıktan sonra Samsun, Sinop ve Ankara'daki hastanelere kaldırılmıştı.



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