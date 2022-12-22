Samsun'da yabancı uyruklu 2 kadın yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde vize ihlali yaptıkları belirlenen Kenya uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki Kenya uyruklu R.W.N. ve C.W'nin vize ihlali yaptığını belirledi.

Kenyalılar, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'ne götürüldü.

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