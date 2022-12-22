Samsun Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında 904 kilometre yol yaptı

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılında 904 kilometre yol yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "2024'de altyapı sorunu olan mahalle kalmayacak" yönündeki hedefe her geçen gün biraz daha yaklaşıldığı belirtildi.

Kent genelindeki yol ağını daha kaliteli ve modern hale getirmek için mesai harcayan ekiplerin, 904 kilometresi 2022 yılında olmak üzere 3,5 yılda 3 bin 695 kilometre yol yaptığı aktarıldı.



Kentte 2023 yılında hedefin 967 kilometre yol olduğu aktarılan açıklamada, 3,5 yılda yapılan 3 bin 695 kilometre yolun 1581 kilometresinin "A" tipi sathi kaplama, 1348 kilometresinin "B" tipi sathi kaplama, 487 kilometresinin beton, 279 kilometresinin de Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) yapılarak vatandaşları daha konforlu ulaşım imkanı sunulduğu vurgulandı.

Son 3,5 yılda 1277 kilometre yol genişletme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesinin tüm bu hizmetleri kendi ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiğinin altı çizilen açıklamada, "4 beton santrali, 9 taş ocağı ve konkasör tesisleri ile maliyet konusunda da tasarruf sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 452 araç ve 755 personelle yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yol çalışmalarını ihale yöntemine göre dörtte bir fiyatına gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"3,5 yılda 3 bin 695 kilometre yol yaptık. Bunu yaparken maliyeti düşürerek yaptık. Malzemeyi kendimiz üretiyoruz. Hem daha hızlı ilerliyor süreç hem de ihale yöntemine göre 4'te 1 fiyatına daha ucuza mal ediyoruz. Samsun'un sağlıklı ve marka kent olma yolundaki yatırımlarımızı sürdürürken ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Yol bu ihtiyaçların en başında geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçe, mahalle ya da köy ayrımı gözetmeden Samsun Büyükşehir Belediyesine ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz."

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