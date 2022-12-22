Kültür ve Turizm İl Müdürü İpekdal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen İpekdal, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarını seçen İpekdal, çevre-yaşam kategorisinde de Muhammad Said'in "Mülteci kışı" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya çapında temsil ettiğinden dolayı gurur duyduklarını dile getiren İpekdal, "Kuruluşundan bugüne kadar yaptığı haberlerle nitelikli ve ilkeli habercilik anlayışıyla önemli bir vazife ifa ediyor. Bu anlamda AA'nın bütün çalışanlarını kutluyoruz. Yılın fotoğrafı seçkisi de önemli bir çalışma. Özellikle daha çok görselliğin ön plana çıktığı günümüzde fotoğrafla ifade edilen, sözle anlatılanların daha önüne geçmiş durumda." dedi.

Yılın fotoğrafları seçkisinden kendi anlam dünyasına hitap eden kareleri seçtiğini anlatan İpekdal, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası'nda, Katar'ın eksiksiz organizasyon yapması, gönül coğrafyamızın ülkesi Fas'ın yarı final oynaması, belki en önemli hususlardı. Faslı futbolcuların attıkları her gol sonrasında hep birlikte secdeye varmaları da bütün dünyaya önemli bir mesajdı. Fas Milli Takımı ve bütün futbolcuları tebrik etmek gerekir. Seçtiğimiz fotoğraflardan biri, Filistin'de İsrail tarafından katledilen bir çocuğun cenaze merasimi, yine çocuklarla birlikte. Diğeri de başka bir insanlık dramının yaşandığı Suriye'de zor şartlar altında yaşama savaşı veren bir çocuğun güvercinleri selamladığı bir fotoğraftı. Temenni ediyorum ki önümüzdeki yıllar acıların ve dramların son bulduğu, insanların daha huzurlu yaşadığı dünyanın müjdecisi olur."





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