Samsun'da gasp ve bıçaklı yaralama olaylarına karışan zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden ve bir kişiyi de bıçakla ağır yaralayan Irak uyruklu zanlı, tutuklandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 18 Aralık'ta Rasathane Mahallesi'ndeki Anneler Parkı'nda oturan Irak uyruklu bir kişinin cep telefonunun gasbedilmesi, 21 Aralık'ta da Hürriyet Mahallesi Refahiye Sokak'ta aynı ülke vatandaşı A.A.M'nin bıçakla yaralanması olaylarını aydınlatmak için çalışma yaptı.



Çevredeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede, her iki olayı da Irak uyruklu F.Q.S.S'nin (17) gerçekleştirdiği belirlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda yakalanan zanlı, Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren A.A.M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.