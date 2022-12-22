Samsun'da gasp ve bıçaklı yaralama olaylarına karışan zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden ve bir kişiyi de bıçakla ağır yaralayan Irak uyruklu zanlı, tutuklandı.
İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 18 Aralık'ta Rasathane Mahallesi'ndeki Anneler Parkı'nda oturan Irak uyruklu bir kişinin cep telefonunun gasbedilmesi, 21 Aralık'ta da Hürriyet Mahallesi Refahiye Sokak'ta aynı ülke vatandaşı A.A.M'nin bıçakla yaralanması olaylarını aydınlatmak için çalışma yaptı.
Çevredeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede, her iki olayı da Irak uyruklu F.Q.S.S'nin (17) gerçekleştirdiği belirlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda yakalanan zanlı, Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren A.A.M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.