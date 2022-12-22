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SAMDOB "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı sahneleyecek

AA

SAMDOB "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı sahneleyecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

SAMDOB, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, "Hababam Sınıfı" filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali tekrar sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstleniyor.

SAMDOB orkestrasının 100'ü aşkın solist sanatçıları, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibinin görev alacağı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye konulacak müzikal, 24 ve 26 Aralık'ta saat 20.00'de sanatseverlerle buluşturulacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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