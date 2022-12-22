Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar başkanlığında asayiş bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Seyfettin Güveli ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız katıldı.

Toplantıda ilçenin genel asayiş durumu, okul servis araçları, kış lastiği denetimi gibi konular görüşüldü.





- Kavak Ziraat Odası Başkanı Aslankaya'dan ÇKS uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 2023 yılı ÇKS başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceğini uyarısında bulundu.

Aslankaya, çiftçilerin ÇKS kayıtlarını yaptırmak ve desteklerden faydalanabilmek için bağlı oldukları ziraat odalarına giderek üretime devam ettiklerini beyan etmeleri gerektiğini söyledi.

Ziraat Odası kayıt işlemini yaptırmayan çiftçilerin üyeliklerinin pasife düşürülerek il ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirileceğini anlatan Aslankaya, "Çiftçilerimiz başvuru yaparken ziraat odalarında aktif üye olduklarını beyan etmeleri gerekir. Odalara başvuru yapmayan çiftçilerimizin yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri, fark ödemesi gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden yararlanmaları mümkün değil. Doğal afetlerde oluşan zararlarda, kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için 31 Aralık'a kadar mutlaka bağlı oldukları odaya giderek tarım alanlarının beyanı ve odaya kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir." dedi.

- Alaçam'da pazar yerinde KADES tanıtımı yapıldı

Alaçam gençlik merkezi liderleri, gönüllü gençler ve Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile aile içi kadına şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını tanıttı.



Alaçam pazar yerinde yürüten çalışmada İçişleri Bakanlığın aile içi kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki kampanyası hakkında bilgi verildi.



Kadınlara KADES mobil uygulamasını cep telefonlarına indirerek tek tuşla yardım isteyebileceklerini aktaran görevliler, bu nedenle KADES'in önem taşıdığını kaydetti.







- Bafra Emniyet Müdür Yardımcısı Aktaş'tan Alaçam Kaymakamı Zaman'a ziyaret

Bafra Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Aktaş, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'ı ziyaret etti.



Zaman, Bafra Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan, aynı zamanda Alaçam İlçe Seçim Müdürü Aygül Aktaş'ın eşi Ramazan Aktaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.



Aktaş da Kaymakam Zaman'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.





- Havza'da Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi çalışması

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları ortaklığında hayata geçirilen Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi kapsamında Havza'da lise öğrencilerine sunum yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Samsun Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından lise 12. sınıf öğrencilerine yapılan sunumda, terör örgütleri ve benzeri yapıların propagandaları hakkında bilgi verilerek, bu tür olaylara karşı polis-öğrenci ilişkileri geliştirmek istedikleri kaydedildi.





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