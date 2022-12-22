Samsun Atlı Spor Tesisi'nde 2 bin engelli çocuğa terapi hizmeti sunuldu

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisi'nin, atlı terapi hizmetiyle engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol oynadığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir yıl boyunca 60 bin kişiyi misafir eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisi, engelli çocuklara da hizmet veriyor.

İngiliz, Arap, İran, Amerikan, Avusturya ve Hollanda cinsi toplam 28 atın bulunduğu tesiste zihinsel veya bedensel problemi olan çocukların tedavilerine destek amacıyla atla terapi hizmeti de sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, atlara dokunmayan hiçbir çocuk ve gencin kalmaması için çalıştıklarını belirtti.

Atlı Spor Tesisi'nin deniz manzarası, doğal ortamı ve sakinliğiyle kentte en çok ilgi gören yerler arasında bulunduğuna işaret eden Demir, "Tesisimizde özel çocuklarımız belirli sürelerde ata biniyor. Aileler de atla terapinin çocuklarının bacak ve kol kas gelişimlerine olumlu katkı sağladığını söylüyor. Terapi alan bireylerimizin sadece fiziksel değil, ruhsal gelişimlerine de katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların mutluluğunun kendilerinin de en büyük mutluluğu olduğunu vurgulayan Demir, "Samsun'a her konuda en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Bu yıl 2 bin engelli çocuğumuza atla terapi hizmeti sunduk. Tesisimizde ayrıca her ay ortalama 120 kişiye binicilik eğitimi vererek lisanslı sporcu yetiştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



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