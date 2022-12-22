Samsun'da gümrük kaçağı sigara ve sahte alkol operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve sahte alkol operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri 7 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, 34 paket gümrük kaçağı sigara, 600 dolu makaron, 5,3 kilogram kıyılmış tütün, 5 alkol aroması, 6 alkol ölçüm cihazı ve şişeler içerisinde 25 litre sahte alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.





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