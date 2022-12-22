Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini tekrar sahneledi

Asgari ücret: Net 8 bin 506 TL oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Carmen" balesini istek üzerine tekrar seyirciyle buluşturdu.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda, Fransız yazar Prosper Merimee'nin Carmen isimli romanından uyarlanan ve Georges Bizet'in müziği klasik bale ve flamenkoyla harmanlayarak yepyeni bir anlam kazandırdığı baleyi sanatseverlerin beğenisine sundu.

Müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas'a ait eserde başkemancı Didem Tepe olurken, balenin dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Gülay Korkut'a ait. Eserin ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.

İspanya'nın Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalışan asi güzel Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisini anlatan iki perdelik eser, koreograf ve libretto yazarı Carlos Vilan'ın orijinal koreografisiyle sahneye konuldu.

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