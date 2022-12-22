Çarşamba'da otomobiller çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

C.G. idaresindeki 55 AAL 743 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde T.Y. idaresindeki 55 ATY 01 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüsü C.G. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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