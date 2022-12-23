Samsun'da bir kişinin boğazını neşterle kesen zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin boğazını neşterle kestiği iddia edilen zanlı yakalandı.

İddiaya göre, 19 Mayıs Mahallesi İnce Sokak'ta yolda yürüyen S.T. (40), bir kişinin neşterli saldırısına uğradı.

Boğazından yaralanan S.T, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüpheli V.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.G'ye çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi verildi.





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