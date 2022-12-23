Samsun'da yeni yıl kermesi geliri lösemili çocuklar için kullanılacak

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SAMSUN (AA) - Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneğince (LÖSAM) kanser tedavisi gören çocuklar yararına yeni yıl kermesi düzenlendi.

Atakum ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 26 Aralık akşamına kadar sürecek kermesten elde edilen gelir, lösemili çocuklar ve aileleri için harcanacak.

Kermeste LÖSAM'a üye kadınların ve gönüllülerin hazırladığı örgü kıyafet, bebek, oyuncak, doğal ürünler ve çeşitli hediyeler satılıyor.

LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Derneğe üye olan ve olmayan gönüllülerin destekleriyle geleneksel hale getirdikleri kermese oldukça ilgi gösterildiğini dile getiren Danışmaz, "Altın kızlar olarak nitelendirdiğimiz üyelerimizin büyük gayret ve özverileriyle kermes düzenledik. Kadınlarımızın 6 aydır uğraş verdiği emekleri kermeste sergileniyor. Bu ürünlerin çoğunu LÖSAM atölyesinde hazırlıyoruz. Doğal ürünlerimiz, pekmez, reçel, makarna, salça, doğal iplerle süs eşyaları, organik ürünler yaptık. Lösemili çocuklara ve ailelerine destek olmak isteyen herkesi kermesimize davet ediyoruz." dedi.





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