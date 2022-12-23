Samsun'da ahşap kutu içerisinde erkek cesedi bulundu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ahşap kutu içerisinde erkek cesedi bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap kutudan kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kutu içerisinde erkek cesedi ile karşılaştı.

Yapılan çalışmanın ardından kutuyla birlikte cenaze aracına alınan ceset, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Atakum ilçesinden araçla getirilip bırakıldığı tahmin edilen cesetle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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