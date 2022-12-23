Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde ticari araç sürücülerine yönelik trafik semineri düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile Çarşamba Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının düzenlediği seminerde, otobüs, taksi ve dolmuş sürücülerine trafikte dikkat etmeleri gereken kurallar anlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği komiseri Samet Aydın ile Çarşamba Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Musa Bala'nın da katıldığı seminerde polis memuru Gökhan Aybak tarafından sürücülere trafik kuralları ve güvenliği hakkında bilgi aktarıldı.





- Alaçam Gençlik Merkezinden "Merkezim Her Yerde" projesi etkinliği

Alaçam Gençlik Merkezince kırsal bölgedeki Yakakent Karaaba Şehit Bayram Aksu İlkokulu ve Ortaokulu'nda "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında faaliyet gerçekleştirildi.

Gençlik merkezinde görevli lider, eğitmen ve gönüllü gençler, Yakakent Karaaba Şehit Bayram Aksu İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptı.

Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, ekip arkadaşlarıyla köy okulunu ziyaret ederek çocuklarla dolu dolu bir faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Çocuklarla ebru çalışması ve spor ile oyunlar oynayarak yüz boyama etkinliği yaptıklarını anlatan Karaaslan, "Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin de iştirak ettiği yarışma ve etkinliklerle rengarenk bir gün yaşadık. Amacımız ulaşılmadık okul, sevindirmedik çocuk kalmayana dek "Merkezim Her Yerde" faaliyetlerimizi sürdürmek." dedi.





- Kavak'ta jandarma trafik ekibinden kış lastiği denetimi

Kavak ilçesinde 28'inci Trafik Jandarma ekibi, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Trafik jandarma ekipleri, Kavak-Asarcık kara yolu ile mahalle grup yollarında yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik kış lastiği denetiminde bulundu.

Denetimde ticari araçların kış lastikleri kontrol edilerek derinliği ölçüldü. Ayrıca sürücülere kış lastiği hakkında bilgi de verildi.





- Bafra Belediye Başkanı Kılıç, mali müşavirlerle bir araya geldi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ortak akıl buluşmaları kapsamında ilçede faaliyet yürüten serbest muhasebeci mali müşavirlerle bir araya geldi.

Bafra Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler ile ilgili bilgi veren Kılıç, katılımcıların görüş ve önerilerini de dinledi.

Kılıç, serbest muhasebeci mali müşavirlerin karşılaştıkları sorunları, kendilerinden beklentilerini ve taleplerini görüşüp sohbet ettiklerini söyledi.





- Çocuklar Hacivat Karagöz ve kukla gösterisi ile eğlendi

Bafra Belediyesince düzenlenen etkinlikte çocuklara yönelik Hacivat Karagöz ve kukla gösterisi gerçekleştirildi.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde kukla ve Karagöz alanında somut olmayan kültür miras taşıyıcısı unvanına sahip Şafak Yılmaz tarafından gerçekleştirilen gösteriyi çok sayıda ilkokul öğrencisi izledi.



Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda benzer etkinleri sürdüreceklerini dile getirerek, "Geleneksel değerlerimiz ve kültürel miraslarımızı başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Hacivat Karagöz ve kukla gösterisini de yeniden çocuklarımızla buluşturduk." ifadesini kullandı.





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