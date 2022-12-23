Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaretler

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SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Atilay Yılmaz ile Havza Müftüsü Cemil Alıcı'yı misafir etti.

Havza Müftülüğüne atanan Alıcı, Özdemir'e makamında iadeiziyarette bulundu.

Misafirperverliğinden dolayı Özdemir'e teşekkür eden Alıcı, "Yapmayı düşündüğümüz çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ortak yapılacak projeler hakkında da görüşme fırsatı bulduk." dedi.

Özdemir de müftülük makamının manevi olarak çok önemli ve ulvi bir görev olduğunu vurgulayarak, Alıcı'ya görevinde başarılar diledi.



Atilay Yılmaz da ziyarette Özdemir'e çalışmaları hakkında bilgi aktararak, yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Özdemir ise ülke ve bölge yararına her türlü iş birliğine açık olduklarını vurgulayarak, "Önceliğimiz halkımıza hizmet. Bunun için üzerimize düşen ve varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





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