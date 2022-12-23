Eski Bakan Suat Kılıç kendisinden kitap isteyen öğrencilerin talebini yerine getirdi

SAMSUN (AA) - Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, sosyal medya aracılığıyla kendisinden kütüphaneleri için kitap talebinde bulunan lise öğrencilerinin isteğine kayıtsız kalmadı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal medyadan Kılıç'a ulaşarak okullarındaki kütüphaneleri için kitap talebinde bulundu.

Bunun üzerine Kılıç, kendi kütüphanesindeki çok sayıdaki kitabı alarak Namık Kemal Anadolu Lisesini ziyaret etti. Burada İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aksakal, okul müdürü Namık Karaman ile öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Kılıç, kitapları okul kütüphanesine bağışladı.

Kılıç, öğrencilerin sosyal medyadan kendisinden kitap istemelerinin çok anlamlı ve güzel bir davranış olduğunu vurgulayarak, "Bütün öğrencileri ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir kütüphane oluşturulmuş. Samsun'daki sesleri Ankara'dan duyuldu. Yarın bu sesler dünyanın farklı ülkelerinden de duyulur. Yeter ki sessiz kalmayalım, gayret edelim, çabalayalım." dedi.

Her öğrencinin ülkenin geleceğinde yer alacağını dile getiren Kılıç, "Bu ülkeyi kuranlar, bugün hayatta değil. Her nesil bir sonraki nesle devrediyor. Yarın sizler de bu ülkenin geleceğinde yer alacaksınız. Sizden sonra gelenler de devam edecek. Sizler, dünyayı tanıyacak, ona göre ülkemize yön vereceksiniz. Sizlerle gurur duydum, umutlandım. Gelen nesiller okuyacak ve doğaya, tarihe, kültüre, coğrafyaya, maneviyata sahip çıktığı sürece bizler de varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kütüphaneniz için özellikle istediğiniz kitaplar da olursa listeleyerek bana iletin." değerlendirmesinde bulundu.





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