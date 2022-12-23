Samsunspor ikinci sıradaki yerini korumak istiyor

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SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hafta sonu karşılaşacakları Adanaspor maçında gelip gelerek ikinci sıradaki yerlerini korumak istediklerini söyledi.

Eroğlu, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, cemiyet başkanı Yusuf Ziya Çakır ve gazetecilerle sohbet etti.

Maç başına 2'ye yakın puan ortalaması tutturduklarını belirten Eroğlu, "Adanaspor maçını kazanırsak, maç başı puan ortalamamız 1,9 olacak. En başarılı görülen takım Eyüpspor, biz de ona yaklaşmış olacağız." dedi.

Ligin ikinci yarısında daha fazla puan toplayıp zirveye daha çok yaklaşacaklarını düşündüğünü dile getiren Eroğlu, "Sakatlıkları nedeniyle yeterli verim alamadığımız Fofana, Mücahit, Yusuf Emre, Berk gibi oyunculardan da verim almak istiyoruz. Ligin ikinci yarısına daha güçlü, daha alternatifli ve daha rekabet ortamında başarıyı sağlamak istiyoruz. Önce önümüzdeki maçı kazanıp, ikinci sıradaki yerimizi korumak istiyoruz. İlk hedefimiz yılın son maçını kazanmak. Ardından da sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.





- "Oyuncu değil, oyun daha güçlü olduğunda başarı gelecektir"





Süper Lig'e çıkmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Samsun'da tek gerçek var, o da Samsunspor. Buraya layık olmaya çalışıyorum. İnişler çıkışlar tabii ki yaşanacak. Bu süreçte birbirimize daha çok kenetlenmemiz lazım. Sezon sonunda da hak ettiğimiz Süper Lig'e yükselmiş olacağız. Denizlispor galibiyeti sonrasında Yeni Malatyaspor ve Bodrumspor ile berabere kaldık. Geldiğim zamandan beri sakat oyuncularımızın fazla olması, zaman zaman bizi olumsuz etkiledi. Kadro derinliğine baktığımızda, yedek kulübesinden oyuna alacağımız oyuncular bize belki maçı kazandıracak şekilde olsa süreci daha rahat geçebilirdik. İlk devrenin son maçına çıkacağız ama sistem önemli ve bizi sistem başarıya götürecek. Oyuncu değil, oyun daha güçlü olduğunda başarı gelecektir."

Eroğlu, son maçlarında 4'ü penaltıdan olmak üzere 7 gol yediklerine işaret ederek, "3 penaltı VAR'dan geldi. Bizim de VAR'a gidilse penaltı olacak pozisyonlarımız vardı ama olmadı. Bunlar da lehimize dönebilirdi. Talihsiz son dakika golleri yedik. Bunlar futbolun talihsizliği. Geriye dönüp bir şeyi değiştiremeyeceğimize göre önümüze bakıp çok daha iyi hazırlanmamız gereken ikinci devre var. Yılın son maçında Adanaspor maçından da 3 puanla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Ziyarette Yılport Samsunspor Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Genel Müdür ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır da bulundu.





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