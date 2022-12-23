Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Hasan Keklik idaresindeki 34 EZ 7495 plakalı hafif ticari araç, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Tepealtı mevkisinde manevra yapmak isterken, aynı yönde seyreden Murat Aydın'ın kullandığı 55 AEZ 352 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan Gülhanım Elekçioğlu, Canan Elekçioğlu, Fatma Keklik ve Kıymet Şimşek yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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