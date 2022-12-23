Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, uyuşturucuyla yakalandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Hastane Mahallesi Emanetoğlu Sokak'ta A.G'yi şüphe üzerine durdurdu.

Üst aramasında üzerine 3 gram metamfetamin bulunan A.G'nin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, hakkında Samsun Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masasınca "hırsızlık" suçundan arandığı, aynı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İşlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.

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