GÜNCELLEME - Samsun'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 8 zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İddiaya göre, Çarşamba ilçesinde bulunan iş yerinin sahibi M.T.S. ile kiracısı F.Ş. arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle husumet oluştu.
Konuşmak için Çakırlar Yalı Mahallesi'nde buluşan F.Ş. ve M.T.S. ile yanlarında bulunanlar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silahla ateş edilmesi üzerine F.Ş. ile yanındaki C.A. yaralandı.
C.A, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, F.Ş. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, çalışma sonucu M.T.S, Y.Y, O.A. (21), Ş.Y. (31), A.Y. (21), A.İ. (37), B.Ö. (19) ve C.K. (18) ile 2 kişiyi daha gözaltına aldı.
Şüphelilerden 2'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen M.T.S, Y.Y, O.A, Ş.Y, A.Y, A.İ, B.Ö. ve C.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.