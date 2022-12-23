Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eski stat mevkisinde H.Ö. (31), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan H.Ö, kendi imkanlarıyla özel hastaneye gitti.

İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen H.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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