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Patronunu silahla öldürdüğü iddia edilen çalışan ile bir zanlı adliyede

AA

Patronunu silahla öldürdüğü iddia edilen çalışan ile bir zanlı adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ahşap kutu içinde bulunan ve silahla öldürüldüğü belirlenen erkek cesedine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince 29 yaşındaki Ümit Şahin'i öldürdüğü iddia edilen O.C.K. (29) ile nakliye işi yapan E.A'nın (56) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Aralık'ta vatandaşlarca çöp konteynerinin yanındaki ahşap kutuda erkek cesedi bulunmuş, çevredeki güvenlik kamersı kayıtlarını inceleyen ve görgü şahitlerinin bilgisine başvuran polis ekipleri, kutuyu yan binada oturan O.C.K. ile nakliye işi yapan E.A'nın bıraktığını belirlemişti.

Kalabalığı görerek olay yerine gelen O.C.K. ile E.A. gözaltına alınmıştı.

O.C.K, emniyetteki ifadesinde, 30 bin lira borç aldığı patronu Şahin'i Atakum'daki iş yerinde silahla vurup battaniye ve kumaşlarla sararak ahşap kutuya koyduğunu, kokmaya başlaması üzerine nakliyeci E.A. ile 19 Mayıs ilçesindeki evinin yakınında bulunan açık alana bıraktığını itiraf etmişti.

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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