TDV'den 19 Mayıs ilçesindeki Kur'an kursu kütüphanesine kitap desteği

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SAMSUN (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde başlatılan "Hediyem Kitap Olsun" kampanyası kapsamında 19 Mayıs ilçesindeki Kur'an kursu kütüphanesine kitap desteğinde bulunuldu.

TDV gönüllüsü iş insanı Suna Yurtalan Özdemir, yazar Ferudun Özdemir, 19 Mayıs İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ile TDV görevli ve gönüllüleri, 1500 kitabın teslimi için Yörükler Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.



Kütüphaneye bağışlanan kitapların ardından kursta eğitim gören öğrencilere de kitap hediye edildi.



Suna Yurtalan Özdemir, pırıl pırıl gençlerin TDV'nin hediye ettiği kitaplarla buluştuğunu dile getirerek, "Hepsi neşeyle, keyifle kitaplarını okuyor. Bizler de burada bu mutluluğa şahit olduk, çok keyif aldık. Allah razı olsun Türkiye Diyanet Vakfından, gönüllülerinden ve hayırseverlerden. Kış olmasına rağmen Samsun'da program dolayısıyla ilkbahar havası yaşıyoruz." dedi.



Feridun Özdemir de milli ve manevi değerleri gençlere kazandırmak, okuma sevgisini aşılamak için TDV tarafından hediye edilen kitapların önemine dikkati çekerek, "Gençlerimiz milli ve manevi değerlerinden uzaklaşmasın, kitaplarla hemhal olsunlar. Yeni nesil çok araştırmacı, bu kitapları onların önüne koyalım ki gençlerimizi kötü alışkanlıklardan muhafaza edelim." diye konuştu.



Hayırseverleri "Hediyem Kitap Olsun" kampanyasına destek vermeye davet eden Özdemir, "Herkes kendi ilinde, ilçesinde, köyünde, beldesinde Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla 'Hediyem kitap olsun' diyerek kitapların ihtiyaç gereken yerlere ulaşılmasına katkı sunabilir. En önemli yatırım, gençliğe yapılan yatırımdır." ifadesini kullandı.



Okuma sevgisini aşılamak için başlatılan kampanyaya "KİTAP" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira destekte bulunabileceği gibi, "bagis.tdv.org" web adresinden ya da TDV mobil bağış uygulamasından bağış yapılabiliyor.





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